Appel à projets « sport-santé alimentation » en Outre-mer et en Corse

Protéger notre environnement en privilégiant une production et une consommation alimentaire saine, durable et responsable ; veiller au maintien de son bon état de santé, de ses capacités physiques et respiratoires, de son bien-être et à la limitation des comportements sédentaires grâce à l’activité physique et sportive (APS) sont des enjeux majeurs aujourd’hui pour l’ensemble de la population.