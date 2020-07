Communiqué de presse >CHU de Guyane : une mission confiée aux inspections générales, IGAS-IGESR-IGA

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ce courrier vient compléter les premières réponses apportées par le préfet de Guyane sur les équipements et protocoles sanitaires, les renforts de personnels soignants, l’accompagnement socio-économique et le renforcement des structures de santé le 21 juillet dernier :

Par ailleurs, les équipements sont présents pour monter jusqu’à 79 lits et les renforts de personnels sont et seront planifiés pour les armer si nécessaire.

Ce courrier vient surtout apporter des précisions quant aux moyens pour améliorer de manière structurelle l’offre de soins en Guyane. L’enjeu principal est de pouvoir améliorer l’attractivité du territoire pour les soignants et les y fidéliser. C’est un prérequis à la création d’un CHU en Guyane, dont le principe avait été acté par l’Etat en avril 2017, et qui doit constituer l’aboutissement d’une démarche de renforcement des équipes d’universitaires praticiens hospitaliers et de l’activité de recherche du centre hospitalier.

Ainsi, pour avancer de manière opérationnelle pour aboutir à un projet viable et apportant un réel bénéfice à la population guyanaise, une mission sera confiée aux inspections générales, IGAS-IGESR-IGA, permettant de faire des préconisations stratégiques à même de répondre aux attentes des élus guyanais. La mission, dont les travaux débuteront début septembre, auditionnera l’ensemble des parties prenantes et remettra son rapport d’ici fin 2020.

Cette mission travaillera sur trois axes de développement :

Le premier est de prévoir une déclinaison territoriale des Accords du Ségur de la santé. En effet, les conclusions du Ségur présentées le 21 juillet dernier comportent de nombreuses mesures pouvant répondre aux particularités et aux difficultés du territoire guyanais. La question du renforcement des structures de santé de Saint-Georges-de-l’Oyapock et de Maripasoula, ainsi que des mesures transversales pour favoriser l’attractivité des hôpitaux guyanais, réduire les sous-effectifs et renforcer l’investissement seront instruites dans ce cadre.

Le deuxième axe vise à poursuivre et intensifier la « structuration universitaire par l’intérieur du centre hospitalier de Cayenne » annoncée en 2017. Pour mémoire, à cette époque, seuls 4 professeurs d’université – praticiens hospitaliers (PUPH) étaient présents au CH de Cayenne. Nous sommes actuellement à 9 PUPH présents et nous atteindrons 11 PUPH en 2021. La dynamique se poursuit donc. La création d’un centre de recherche et la possible mise en place d’un centre d’essais cliniques doit aujourd’hui être envisagée. La construction d’un bâtiment d’enseignement et de recherche et d’un Centre d'Investigation clinique (CIC), chère à la communauté médicale, fait par ailleurs partie intégrante du projet de modernisation du CH de Cayenne. Ce projet, validé en juin 2018, est financé au niveau national à hauteur de 40 millions d’euros conformément au protocole d’accord signé 21 avril 2017.