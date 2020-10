Communiqué de presse >Entretien du ministre des Outre-mer, avec la ministre Australienne des Affaires étrangères

Sébastien Lecornu et Marise Payne ont avant tout souligné l’importance de l’amitié franco-australienne, et des partenariats multilatéraux et bilatéraux existants, à l’instar du partenariat AFfinity et de l’engagement des deux Etats au sein de la Communauté du Pacifique. La ministre australienne a également salué l’excellente relation entre l’armée australienne et les forces armées de Nouvelle-Calédonie.

Dans le cadre de l’axe Indopacifique et de la crise sanitaire, le souhait de renforcer et compléter ces partenariats a été exprimé mutuellement, en particulier pour lutter et s’adapter au changement climatique, et pour assurer sécurité et stabilité dans la région. Les Ministres ont échangé sur le mécanisme FRANZ d’intervention humanitaire, dont l’usage augmente et s’améliore, et Marise Payne a souligné l’importance de l’engagement français dans ce dispositif.

Les Ministres ont ensuite échangé sur la situation sanitaire dans le Pacifique, et les conséquences fortes sur les économies insulaires. La perspective de « bulles » sanitaires pour la mobilité internationale a été abordée.

Evoquant la consultation du 4 octobre dernier sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, Sébastien Lecornu a confirmé l’engagement de la France à poursuivre le processus engagé par l’accord de Nouméa et à en respecter l’issue. Sébastien Lecornu et Marise Payne sont convenus d’intensifier leurs efforts pour l’insertion économique, diplomatique et culturelle de la Nouvelle-Calédonie dans son espace régional.

Les relations avec la Polynésie française et Wallis-et-Futuna ont également été évoquées, et le ministre a remercié son interlocutrice pour l’ouverture d’un consulat général australien à Papeete prévue en 2021.

Les Ministres se sont accordés pour poursuivre leurs échanges et prévoir une rencontre bilatérale en 2021 dans la perspective de la visite annoncée du Président de la République dans le Pacifique.