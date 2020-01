Communiqué de presse - Installation de la nouvelle délégation interministérielle à l’égalité des chances des Français d’outre-mer et la visibilité

« Je suis fière de la mise en place de cette nouvelle délégation interministérielle, avec qui nous travaillerons en lien étroit pour rendre visible la réussite des outre-mer, de nos talents, nos entrepreneurs, nos sportifs, nos artistes, nos universitaires », déclare Annick Girardin, ministre des outre-mer. « Cette mission est également d’une importance fondamentale pour les Français d’outre-mer vivant dans l’hexagone, qui n’ont pas toujours les mêmes accès ni les mêmes droits que les autres. J’ai confiance en Maël Disa et en son équipe pour la mener à bien. »

Joëlle Monlouis est chargée d’une mission sur la promotion des dispositifs d’accompagnement des sportifs ultramarins de haut niveau par les entreprises. Elle travaillera également en partenariat avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 afin que les ultramarins trouvent toute leur place dans leur préparation de cet évènement majeur.

Maël Disa - Guadeloupéen de 33 ans, diplômé de l’Ecole Supérieure de Chimie Organique et Minérale de l’université technologique de Compiègne. Jeune entrepreneur, il a créé 4 entreprises et travaille entre la Guadeloupe et l’hexagone.

Ferdinand Mélin-Soucramanien - Originaire de La Réunion, Ferdinand Mélin-Soucramanien est déontologue, professeur de droit public et constitutionnel à l’université de Bordeaux, agrégé et docteur en droit de l’université d’Aix-Marseille et auteur de plusieurs ouvrages.

Catherine Jean-Joseph - Productrice audiovisuelle reconnue, d’origine martiniquaise, fondatrice et présidente de l’École miroir, elle a également travaillé au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et au Centre national du cinéma (CNC).

Joëlle Monlouis – Avocate guadeloupéenne spécialisée en droit du sport et des affaires, membre et présidente de plusieurs commissions sportives, d’athlétisme, de football et de basketball.