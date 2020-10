Communiqué de presse >Le Gouvernement réaffirme vouloir maintenir le budget POSEI de soutien agricole aux régions ultra périphériques

Paris, le 7 octobre 2020 Le programme POSEI est la déclinaison dans les régions ultrapériphériques du premier pilier de la politique agricole commune. Il bénéficie aux RUP françaises, espagnoles et portugaises. La Commission européenne a annoncé qu'une baisse de 3,9 % du budget du POSEI était envisagée pour la période 2021-2027. Cette baisse n'est pas acceptable pour le gouvernement français, le contexte de COVID-19 en 2020 ayant une nouvelle fois mis en évidence la nécessité, plus fondamentale et plus complexe dans ces régions éloignées, de produire localement afin de garantir la sécurité des approvisionnements et d’assurer une souveraineté alimentaire. Au travers ce courrier, le Gouvernement français confirme une nouvelle fois son soutien au développement de l'agriculture dans les outre-mer.