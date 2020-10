Communiqué de presse >Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, se rendra en Nouvelle-Calédonie à partir du jeudi 8 octobre

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 6 octobre 2020

Conformément au souhait exprimé par le Président de la République lors de son allocution solennelle, ce dimanche, le Gouvernement prend ainsi l’initiative pour “appréhender les conséquences concrètes de tous les scénarios” et engager l’échange alors que “nous avons, devant nous, deux années pour dialoguer et imaginer l’avenir — et pas seulement l’avenir institutionnel”.

Ce lundi, le ministre s’est entretenu le matin, avec les principales forces politiques calédoniennes au sujet de la poursuite du processus politique initié par les accords de Matignon-Oudinot (1988), puis par ceux de Nouméa (1998), le Gouvernement étant attaché au maintien du dialogue entre les différentes parties prenantes.

Il se soumettra aux obligations sanitaires en vigueur et effectuera donc une quatorzaine à son arrivée.