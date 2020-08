Communiqué de presse >Le plafond du microcrédit professionnel passe à 15 000 euros dans les Outre-mer, à titre expérimental

C’est pourquoi, conformément à une annonce du président de la République lors de son déplacement à la Réunion en octobre dernier, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance et le ministre des Outre-mer ont décidé, par décret , de relever le plafond du microcrédit professionnel de 12 000 euros à 15 000 euros dans le cadre d’une expérimentation qui sera conduite pendant 4 ans à partir du 1septembre 2020. Cette mesure était déjà expérimentée à Mayotte depuis 2017 et les premiers résultats sont positifs pour l’économie locale.