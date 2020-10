Communiqué de presse >L’État mobilisé pour le bon déroulement de la consultation du 4 octobre en Nouvelle-Calédonie

Pour garantir la réussite de ce rendez-vous démocratique, l’État, et plus particulièrement le Haut-Commissariat en Nouvelle-Calédonie, met en œuvre tous les moyens nécessaires afin que ce scrutin se déroule dans les meilleures conditions. Contrôle de l’organisation et du déroulement de la consultation Le scrutin fait l’objet d’un dispositif de suivi particulier : une commission de contrôle, indépendante, composée de deux magistrats de l’ordre judiciaire et autant de l’ordre administratif et présidée par un conseiller d’Etat, M. Francis Lamy, a pour mission, comme en 2018, le contrôle sur place de l’organisation et du déroulement de la consultation. Elle est dotée de larges pouvoirs d’investigation et proclamera les résultats de la consultation après avoir mené les vérifications nécessaires. Comme en 2018, 250 délégués de la commission de contrôle seront déployés dans les bureaux de vote le jour du scrutin pour veiller au bon déroulement des opérations de vote. Ces délégués sont arrivés sur le sol calédonien le 16 septembre et ont suivi le protocole sanitaire en vigueur en Nouvelle-Calédonie. Après s’être assuré d’un test PCR négatif à la Covid-19 à leur départ de Paris, ils ont suivi une quarantaine pendant 14 jours. En complément, une délégation d’experts de l’ONU et des observateurs du Forum des îles du Pacifique seront présents pour observer le bon déroulement de la consultation. Répartition équitable des temps d’antenne entre les partis et groupements politiques La campagne officielle a démarré le 21 septembre 2020 et se terminera le 2 octobre 2020 à minuit. Pendant cette période, trois heures d’émissions télévisées radiodiffusées et trois heures d’émissions télévisées sont mises à la disposition des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne: 50 % du temps de parole est accordé aux indépendantistes et 50 % du temps de parole est accordé aux non-indépendantistes. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel programme le nombre, la durée et l’ordre de passage des émissions de la campagne audiovisuelle officielle sur les antennes de radio et de télévision “NC La 1ère”. Parallèlement, le CSA émet une recommandation aux services de radio et télévision pour l’application et le respect des règles d’équité pendant une période d’un mois précédant l’ouverture de la campagne officielle et des règles d’égalité pendant la période de cette campagne officielle. Un membre du CSA est délégué sur le territoire à l’occasion de la campagne officielle. Sécurité du scrutin en matière d’ordre public Pour assurer l’ordre public, et faire en sorte que la consultation se déroule dans un climat sécuritaire serein, l’État a dépêché plus de 350 gendarmes pour appuyer les unités stationnées habituellement en Nouvelle-Calédonie. Le dispositif est comparable, dans son format, à celui déployé en 2018. -------