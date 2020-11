Communiqué de presse > Phénomène sismo-volcanique de Mayotte, avancées et partage des connaissances sur le

Barbara POMPILI, ministre de la transition écologique, Sébastien LECORNU, ministre des outre-mer et Frédérique VIDAL, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, saluent le plein engagement des scientifiques du Réseau de surveillance Volcanologique et Sismologique de Mayotte (REVOSIMA), coordonnée par la délégation interministérielle aux risques majeurs outre-mer (DIRMOM), pour la compréhension, l’observation et la surveillance du phénomène sismo-volcanique qui touche Mayotte depuis mai 2018.