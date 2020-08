Communiqué de presse > renforcer l'hybridation des formations d'enseignement supérieur dans les territoires ultramarins

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le contexte de la rentrée et de l’année universitaire prochaine devrait être encore contraint par la crise sanitaire que nous traversons. Cette difficulté conduit aujourd’hui le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation à doter d’un fonds d’amorçage de 1 M€ 19 projets portés dans le cadre de l’appel à projets sur l’hybridation des formations d’enseignement supérieur.

En partenariat avec le Ministère des Outre-mer, deux projets ont particulièrement retenu l’attention. Portés par l’université de Guyane et par l’université de Nouvelle-Calédonie, ils permettront aux étudiants de ces territoires ultra-marins de bénéficier d’une formation pédagogique adaptée au contexte sanitaire et, au-delà, d’une pédagogie qui, parce que diverse et adaptable, constituera un important gage de réussite.

L’un comme l’autre bénéficieront d’un fonds d’amorçage de 1 M€.

Le projet « Hybridation renforcée » à l’université de Guyane concerne les enseignements de L1 et L2. L’objectif est, d’une part, d’accroître l’hybridation des enseignements en multipliant les ressources pédagogiques de qualité accessibles à distance et, d’autre part, de renforcer les services et infrastructures numériques de l’université. Ces dispositifs seront ainsi centrés sur l’apprentissage et assureront la participation active des étudiants en présence et à distance.

Le projet « Hybrider les apprentissages pour la réussite » porté par l’université de Nouvelle-Calédonie entend répondre à un enseignement à distance qu’elle souhaite de qualité et au service de la réussite de tous les étudiants. A ce titre, un effort particulier sera porté à la transformation de la pédagogie, à l’accompagnement des enseignants et étudiants et, enfin, au déploiement d’outils adaptés. Ce nouvel environnement numérique de travail performant et mutualisé au niveau régional enrichira l’offre pédagogique au service de la réussite étudiante.