COVID-19 - Annick Girardin et Jean-Baptiste Djebbari mettent en place un pont aérien entre Mayotte et La Réunion

Paris, le 4 avril 2020 - Afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 à Mayotte, Annick Girardin et Jean-Baptiste Djebbari avaient annoncé la suspension des vols commerciaux à destination et depuis Mayotte à partir du 27 mars dernier, ainsi que la mise en place en substitution d'un pont aérien pour avitailler Mayotte en produits sanitaires et alimentaires, permettre les évacuations sanitaires urgentes, et envoyer, le cas échéant, des renforts de personnel soignant.