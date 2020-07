COVID-19 : Renouvellement du dispositif de soutien aux familles des départements et régions d’outre-mer

Afin de les accompagner dans cette période difficile, Annick Girardin, ministre des outre-mer, et Christelle Dubos, secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, ont décidé de renouveler le dispositif de versement direct aux familles ultramarines de la prestation d’aide à la restauration scolaire versée par les Caisses d’allocations familiales (CAF) au moins jusqu’au mois de juillet 2020, soit sous forme d’une aide financière, soit sous la forme d’une aide alimentaire directe. Les CAF de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique et Mayotte seront en charge du renouvellement de cette aide directe.

Chaque mois, la prestation d’aide à la restauration scolaire vient aider les familles des départements et régions d’outre-mer les plus en difficulté à accéder à la cantine pour leurs enfants à hauteur de 10 millions d’euros. Cette aide concerne 349 000 enfants et jeunes ultramarins scolarisés en école maternelle et primaire, collège et lycée.

Le versement direct aux familles de la prestation d’aide à la restauration scolaire avait déjà été mis en place au mois d’avril 2020 par le Gouvernement afin de soutenir le pouvoir d’achat des familles ultramarines. Il s’ajoutait à l’ensemble des dispositifs de soutien financiers aux familles modestes et foyers précaires mis en place pour faire face à la crise du COVID-19, comme l’aide exceptionnelle de solidarité ou l’aide aux jeunes précaires.