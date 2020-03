COVID-19 : Suivi des mesures de prévention en outre-mer - Communiqué de presse

Paris, le 15 mars 2020 – Annick Girardin, ministre des outre-mer, a tenu ce jour une réunion de travail avec l’ensemble des préfets et des Agences régionales de santé (ARS) de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon afin d’évaluer l’application des mesures de prévention, de lutte contre la propagation du virus et de protection des plus vulnérables face à l'épidémie de coronavirus Covid-19.