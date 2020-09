COVID19 >Mayotte et la Guyane sortent de l’état d’urgence sanitaire

Lors du dernier Conseil des ministres, mercredi 16 septembre 2020, Olivier Veran, ministre des solidarités et de la santé et Sébastien Lecornu, ministre des outre-mer ont présenté le décret mettant fin à l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane. Cette décision prend en compte l’amélioration de la situation épidémiologique observée dans ces deux territoires au cours des dernières semaines. Le comité de scientifiques a également donné un avis favorable.