CP > Signature du nouveau plan logement outre-mer 2019-2022

Le logement est une préoccupation forte des ultra-marins. La politique du logement en outre-mer doit relever des défis spécifiques.

Pour y répondre, l’enjeu est donc d’œuvrer pour l’accession sociale à la propriété et de produire plus de logements en libérant et aménageant du foncier. La solution passe par la construction de logements neufs mais aussi la rénovation et la réhabilitation du parc existant, afin également de lutter plus efficacement contre l’habitat insalubre. Ce nouveau plan doit aussi amener le secteur de la construction en Outre-mer à engager la transition écologique dans le bâtiment.

Julien Denormandie explique : « Notre priorité est de répondre correctement à la diversité des besoins en logements des ménages ultramarins. Nous sommes partis de l’identification des enjeux et des freins pour proposer des réponses opérationnelles et adaptées, issues de la concertation avec les acteurs et les territoires. Ce plan propose des outils concrets et ambitieux pour faciliter la construction, améliorer la réhabilitation et lutter contre l'habitat indigne, et ce tant dans le parc privé que social. »

Annick Girardin déclare : « Ce plan, c'est la réponse concrète du gouvernement à des besoins réels dans nos territoires. 13% des citoyens d'outre-mer vivent actuellement dans des conditions insalubres. C'est inacceptable. Il est nécessaire de mieux construire et d'offrir à chaque foyer la possibilité de se loger dignement. »

Pour donner un nouvel élan à la politique du logement en outre-mer, le Plan logement outre-mer 2019-2022 regroupe 77 mesures autour de 4 axes :

Mieux connaître et mieux planifier pour mieux construire ;

Adapter l’offre aux besoins des territoires ;

Maîtriser les coûts de construction et de réhabilitation ;

Accompagner les collectivités territoriales en matière de foncier et d’aménagement.

Le Plan :

refonde la politique d’accession sociale à la propriété via le rétablissement de l’aide à l’accession et à la sortie de l’indignité spécifique en outre-mer. Par ailleurs, le plan soutient la création d’offices fonciers solidaires, qui, en dissociant la propriété du bâti et du foncier, diminuent fortement le coût d’accession aux logements pour les ménages modestes ;

via le rétablissement de l’aide à l’accession et à la sortie de l’indignité spécifique en outre-mer. Par ailleurs, le plan soutient la création d’offices fonciers solidaires, qui, en dissociant la propriété du bâti et du foncier, diminuent fortement le coût d’accession aux logements pour les ménages modestes ; encourage la construction via l’adaptation des règlementations et normes existantes aux réalités des Outre-mer et favorise la construction de logements sociaux ;

via l’adaptation des règlementations et normes existantes aux réalités des Outre-mer ; dynamise la réhabilitation du parc social et privé vieillissant , via l’extension de crédits d’impôt au bénéfice des opérations de réhabilitation et de démolition du parc social et l’extension de la prime à la rénovation énergétique aux propriétaires occupants modestes (2020) puis aux propriétaires bailleurs (2021) ;

, via l’extension de crédits d’impôt au bénéfice des opérations de réhabilitation et de démolition du parc social et l’extension de la prime à la rénovation énergétique aux propriétaires occupants modestes (2020) puis aux propriétaires bailleurs (2021) ; encourage l’utilisationde matériaux de construction locaux

Ce Plan vient compléter les mesures déjà lancées dans les Outre-mer et dont le déploiement est renforcé dans le Plan : le programme Action cœur de ville qui concerne 13 villes dans les outre-mer, qui peuvent ainsi bénéficier d’opérations de revitalisation des territoires (ORT) et dont les habitants peuvent utiliser le dispositif d’aide fiscale pour la rénovation de logements anciens ; les programmes de renouvellement urbain d’ores et déjà validés pour 700 millions d’euros et dont la totalité seront instruits avant le 1er trimestre 2020 ; les projets d’écocités comme celui de la Réunion ou encore le permis d’expérimenter.

Signature avec Action Logement du Plan d’Investissement Volontaire dédié à l’Outre-mer.

À cette occasion, les deux ministres ont également signé avec Action Logement, partenaire majeur de la politique du logement, le Plan d’investissement volontaire consacré aux territoires ultra-marins. En plus des dispositifs du PIV national qui s’appliquent outre-mer, il prévoit 1,5 milliard d’euros pour améliorer le parc privé, poursuivre la production et la réhabilitation du parc social et développer le logement intermédiaire dans les territoires d’Outre-mer.

Parce que les besoins pour chaque territoire sont très divers, deux priorités d’intervention ont été identifiées pour chaque DROM. Un Appel à Manifestation d’Intérêt va être lancé pour pouvoir rapidement entrer la phase opérationnelle :