Fonds de solidarité aux entreprises, le Gouvernement adopte un nouveau décret pour accompagner les entreprises face aux mesures sanitaires

Partout en France (y compris dans les départements et régions d’Outre-mer non confinés et dans les collectivités d’Outre-mer), les entreprises de moins de 50 salariés de l'hôtellerie, du commerce, de la restauration, de l'évènementiel et de la culture (secteur S1) ayant subi une perte de plus de 50 % pourront percevoir une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros, dans les conditions prévues par le décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020. Cette prise en charge est égale à 80% de la perte de chiffre d’affaires dans une limite de 10 000 euros pour les secteurs 1 bis.

Les autres entreprises ayant une perte de plus de 50% de chiffre d'affaires bénéficieront d’une aide couvrant leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1500 €.