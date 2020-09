Journées européennes du patrimoine >"Les Saint Barths" expo éphémère au MOM

François Roelants nous fait découvrir avec ses photographies les "Saint-Barth", ces habitants de Saint-Barthélemy, dont les Français ont le plus souvent une image de carte postale : vacances de rêve, jet-set, île de milliardaires, etc. De fait, peu d’Hexagonaux connaissent l’existence d’une petite communauté de concitoyens, présents sur l’île depuis la fin du 17ème siècle, et qui ont vécu sur ce caillou dans une extrême précarité, jusqu’au développement touristique survenu à la toute fin du vingtième siècle.

Le ministère ouvrira le dimanche 20 septembre de 11h à 16h30, en raison des contraintes sanitaires, les visiteurs ne pourront accéder à l’hôtel de Montmorin que par groupe de 10 dans la limite de 500 visiteurs pour la journée.