Lancement de l’initiative de l’afd « outre-mer en commun » dotée d’1 milliard d’euros pour accompagner les territoires ultramarins dans la crise covid

Un plan de relance inclusive et décarbonée :

L’AFD, en tant qu’agence de mise en œuvre des objectifs de développement durables dans les Outre-Mer, favorise une relance inclusive et décarbonée pour accélérer les trajectoires 5.0 des territoires ultramarins, notamment grâce au nouveau fonds Outre-Mer 5.0.

Avec ce fonds, l’AFD accompagnera des programmes d’investissements publics vers une relance durable, notamment par le biais de prêts bonifiés ;

Elle finance une étude sur la « Relance décarbonée et inclusive dans les territoires ultramarins », en vue de déterminer les actions à financer en priorité et leurs modalités, pour une relance post-crise durable et résiliente.

« Profondément multiforme, la crise du coronavirus ne pourra être dépassée qu’avec des plans de riposte spécifiquement adaptés à chacun de nos territoires et permettant de progresser de façon décisive vers le développement durable. C’est le sens de l’initiative « Outre-mer en Commun » que l’Agence française de développement, partenaire histoire des acteurs ultramarins, est fière de mettre en œuvre à la demande du gouvernement. L’AFD soutient les territoires d’Outre-mer au plan sanitaire, en se mobilisant pour les acteurs du secteur privé et avec l’ambition d’une relance inclusive et décarbonée, destinée à accélérer les trajectoires 5.0 des territoires ultramarins » déclare Rémy Rioux, Directeur Général de l’Agence française de développement.

« Les territoires d’outre-mer ont été profondément touchés par la crise du Covid-19, qui a exacerbé partout les tensions sanitaires, sociales et économiques préexistantes », déclare Annick Girardin, ministre des outre-mer. « En tant que ministre des outre-mer, mon rôle n’est pas seulement d’apporter des réponses immédiates pour faire face à la crise. Il faut également proposer un cadre pour construire les sociétés ultramarines de demain. Cette initiative de l’AFD et du ministère des outre-mer, est ainsi capitale pour renforcer la résilience immédiate des économies ultramarines face à la crise, mais aussi pour penser et préparer l’avenir des territoires, un avenir « outre-mer en commun », un avenir « outre-mer 5.0 » ».