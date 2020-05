Le secteur touristique soutenu pendant la crise - Communiqué de presse

Les acteurs touristiques ont prouvé leur grande responsabilité face à cette crise, en plaçant la question sanitaire comme une priorité absolue.

Pour accompagner la filière pendant cette crise, les ministres ont rappelé que :

Un point d’étape sera fait sur ces sujets avec les professionnels de ces secteurs lors d’un conseil interministériel du tourisme le 14 mai prochain afin de construire un plan de relance du secteur adapté à chacun des territoires.

L’outre-mer français couvre près de 120 000 km² et compte plus de 2 600 000 habitants. La France est ainsi le seul pays à jouir d’une présence territoriale répartie sur tous les océans lui conférant une image d’exotisme et de diversité. L’outre-mer représente 97% de l’espace maritime français et 80% de la biodiversité française. Avec près de 3 millions de visiteurs, le tourisme occupe une place centrale dans les économies d’outre-mer et représente en moyenne 10% du PIB des territoires d’outre-mer. Ce sont plusieurs dizaines de milliers d’emplois directs et indirects concernés par cette activité.