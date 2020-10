Le Service militaire adapté engagé au profit des Outre-mer

L’épreuve vécue par les populations ultramarines avec l’épidémie du coronavirus montre toute la pertinence du modèle SMA dans les Outre-mer et sa capacité à soutenir rapidement les opérateurs civils et militaires, notamment dans le cadre de l’opération Résilience, tout en s’inscrivant dans la spécificité géographique, démographique, culturelle et infrastructurelle de chaque territoire.

Le SMA est un dispositif du ministère des Outre-mer dédié à l’insertion. Sa nature militaire le rend apte à participer aux missions d’assistance aux populations. C’est pourquoi le ministre des Outre-mer a décidé de mobiliser les sept régiments du SMA dès les premiers temps de la crise. Plus de 2 000 cadres et volontaires du SMA sont ainsi intervenus dans les Outre-mer, sous une multitude de forme : relai d’information, y compris vers les zones les plus isolées, soutien logistique, aide au déploiement d’infrastructures, etc.

Cet engagement se poursuit aujourd’hui encore sur les territoires dans lesquels la situation sanitaire n’est pas stabilisée. A titre d’exemple, le régiment du Service militaire adapté de Guadeloupe poursuit les distributions d’équipements de protection au profit des populations tandis celui de Guyane maintient sa participation à la plateforme alimentaire de la Croix-Rouge.