L’État à vos côtés face à la crise

En Guyane et à Mayotte, où l’état d’urgence sanitaire a été décrété au mois de juillet, les préfets ont vu leurs prérogatives étendues afin de gérer au mieux la maîtrise de l’épidémie. Les mesures de protection comme le port du masque ou celles permettant le respect de la distanciation sociale ont permis d’obtenir des résultats concrets qui ont abouti à une amélioration de la situation épidémiologique mettant un terme anticipé à l’état d’urgence sanitaire depuis le 15 septembre.

La fin de l’état d’urgence sanitaire ne signifie pas l’arrêt de l’action de l’État dans les territoires pour accompagner tous les acteurs économiques, associatifs ou sociaux à continuer leur activité. Au contraire, l’État reste mobilisé, particulièrement dans les Outre-mer.

Dans les territoires les plus éloignés l’État reste présent, comme en Guyane où les services de l’État continuent de livrer des masques et des colis alimentaires aux côté de la Croix rouge dans les communes les plus reculées afin de permettre la continuité territoriale en période de crise sanitaire