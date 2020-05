Lutte contre les violences intrafamiliales en outre-mer : Annick Girardin et Marlène Schiappa font le point sur les mesures

L’Ordre des pharmaciens a communiqué aux officines toutes les informations utiles pour alerter les forces de l’ordre et aider les femmes victimes de violences pendant le confinement. À La Réunion, près de 800 pharmaciens ont reçu les informations nécessaires pour alerter les forces de l’ordre.

« Dans cette période de confinement malheureusement propice à l’augmentation des violences conjugales, le gouvernement a un objectif clair et une détermination sans faille : protéger les victimes sur tout le territoire, sans exception, par tous les moyens », déclare Marlène Schiappa, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations.

« Non seulement nous mettons en œuvre toutes les mesures du Grenelle des violences conjugales et du Grenelle spécial Outre-Mer que j’ai tenu à l’Île de la Réunion en novembre dernier, mais nous multiplions les points de contact afin qu’aucune victime ne soit laissée seule. Ceci est possible grâce à la mobilisation exceptionnelle de nombreux acteurs de terrain, services de l’Etat, associations et partenaires privés, que je remercie de tout cœur pour leur engagement ».