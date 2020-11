Nomination de préfets en Outre-mer >Communiqué de presse

Thierry QUEFFELEC, préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, devient préfet de la Guyane. Il remplace Marc DEL GRANDE, appelé à d’autres fonctions.

Avant d’être en poste à Wallis-et-Futuna, Thierry QUEFFELEC était secrétaire général pour les affaires régionales auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de 2014 à 2019 et sous-préfet de Le Raincy auprès du préfet de Seine-Saint-Denis de 2010 à 2014. Thierry QUEFFELEC est titulaire d’une maîtrise d’Histoire et d’un DESS en aménagement et défense. Chevalier de l’ordre national du Mérite et de la Légion d’honneur, il est ancien élève de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr.