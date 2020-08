Note aux rédactions - Programme de la visite officielle de Sébastien Lecornu à La Réunion du 17 au 20 août 2020

NOTE AUX REDACTIONS

Programme de la visite officielle

Saint Denis, le 14 août 2020

Le ministre participera également à la rentrée scolaire, dans un contexte marqué par un regain épidémique.

Bérengère Abba, secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité auprès de la ministre de la transition écologique, s’associera à cette visite officielle les 19 et 20 août.

Programme de la visite officielle

Les séquences ouvertes à la presse sont indiquées par le signe : *.

Afin de permettre le bon déroulement des visites, il est demandé à la presse de bien vouloir se présenter sur les sites 10 minutes avant les horaires indiqués

Lundi 17 août

09h10 : Hommage au monument aux morts avec dépôt de gerbe*Tour d’image

Le ministre des Outre-mer participera à la rentrée des élèves à la Cité éducative de la commune du Port. Dans le strict respect des règles sanitaires, il échangera avec les élèves de 6 ème et équipes pédagogiques du collège Jean Le Toullec autour du dispositif d’ « inclusion totale ». Il fera ensuite un point sur la rentrée au lycée Jean Hinglo.

10h15 : Séquence de rentrée sur l’école inclusive *Tour d’image

Lieu : Collège Jean Le Toullec - 17 Rue Simon Pernic, Le Port

11h15 : Séquence sur la Cité Educative *Tour d’image puis micro tendu à l’issue de la séquence (11h45)

Lieu : Lycée Jean Hinglo- 2 rue des Sans-Soucis

12h30 : Déjeuner Républicain

Lieu : Hôtel de préfecture

15h00 : Conseil de crise avec les maires sur la gestion de la crise sanitaire * Tour d’image avant la réunion puis micro tendu à l’issue de la réunion (16h45)

Lieu : Conseil départemental de La Réunion

Mardi 18 août

Dans la perspective de l’élaboration d’un plan de relance spécifique à la Réunion, le Ministre s’entretiendra avec les acteurs socio-économiques dans le cadre de la cellule de continuité économique et sociale.

12h30 : Déjeuner de travail - cellule de continuité économique et sociale

Lieu : Conseil régional de La Réunion * Tour d’image avant le déjeuner puis micro tendu à l’issue de la réunion (14h30)

Il se rendra également en compagnie de Mme la Maire de Saint-Denis à la rencontre d’habitants de logements sociaux ; cette visite permettra d’annoncer les intentions de l’Etat, du Département, de la ville de Saint-Denis et des bailleurs sociaux pour la relance et notamment via la réhabilitation des logements.

15h00 : Séquence sur le logement social et la réhabilitation autour de la SHMLR Bouvet * Tour d’image puis micro tendu à l’issue de la séquence (16h45)

Lieu : Cité 35 rue Bouvet - Saint Denis

Mercredi 19 août

En compagnie de la Secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité, Bérangère Abba et en présence des présidents du Département et de la Région, le ministre des Outre-mer participera à des visites de terrain en matière de protection de la biodiversité.

9h30 : Visite des personnels engagés dans les opérations de lutte contre la pollution à Maurice en présence de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer et Bérengère Abba, secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité auprès de la ministre de la transition écologique. * micro tendu à l’issue de la visite (10h)

Lieu : rue Charles dickens - Le Port

10h45 : Visite de la Réserve Marine par Bérengère Abba, secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité auprès de la ministre de la transition écologique *

Lieu : Si le temps le permet sortie en mer, micro tendu à l’embarcadère du port de Saint-Gilles* micro tendu à l’issue de la sortie en mer (11h00)

En cas de mauvais temps : Réserve Naturelle marine de La Réunion* tour d’image et micro tendu à l’issue de la réunion de travail (12h00)

12h30 : Déjeuner de travail avec des entrepreneurs de la French Tech en présence de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer et Bérengère Abba, secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité auprès de la ministre de la transition écologique

15h00 : Séquence de présentation d’un chantier de lutte contre les espèces exotiques envahissantes en présence de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer et Bérengère Abba, secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité auprès de la ministre de la transition écologique. * Tour d’image

Lieu : Aire de bon accueil les Makes Saint Louis

En cas de mauvais temps rendant impossible la sortie en mer, échange en salle au sein de la Mairie annexe des Makes (1 Chemin Rosinand Nativel - Les Makes - 97421 la Rivière Saint-Louis - 974 Saint-Louis).

ATTENTION : Marche d’approche de 2 km. Venir 30 min avant la séquence pour bénéficier d’une rotation du véhicule ou pour pouvoir accéder au site à pieds.

16h45 : Séquence de reconstitution d’une plage de ponte en présence de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer et Bérengère Abba, secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité auprès de la ministre de la transition écologique * Tour d’image puis micro tendu à l’issue de la séquence

Lieu : Plage de l’Etang salé

Jeudi 20 août

Le ministre des outre-mer échangera avec les acteurs du monde agricole (précisions à venir) et les acteurs du monde touristique, sur le terrain pour les premiers et dans un restaurant créole pour les seconds, pour évoquer les enjeux de la transformation de leur activité.

09h00 : Visite du chantier du Bras de la Plaine, sécurisation de la ressource hydraulique respectueuse de l’environnement, en présence de Bérengère Abba, secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité auprès de la ministre de la transition écologique

Lieu : Pont du Ouaki- Entre-Deux * séquence en pool média

11h00 : Echange avec les acteurs du monde agricole en présence de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer

13h00 : Déjeuner avec les acteurs du tourisme en présence de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer* Tour d’image avant le déjeuner

Lieu : Ferme auberge La Cayenne - Sainte Rose

12h30 : Déjeuner avec les équipes du Parc National de La Réunion, en présence de Bérengère Abba, secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité auprès de la ministre de la transition écologique.

14h00 : Visite d’un site Takamaka ou forêt de Bébour (à préciser) *

ATTENTION : Marche d’approche. Venir équipé.

15h30 : présentation du chantier de réhabilitation de la Rivière de l’Est en présence de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer

Lieu : Pont suspendu de la rivière de l’Est, Sainte-Rose. * tour d’image puis micro tendu à l’issue de la séquence