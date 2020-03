Palmarès de la première édition du concours littéraire "Acrostiche"

En tout, dix poèmes ont retenu l'attention et quatre ont été primés :

Pour conquérir le jury, la créativité était de mise, tout comme le respect de l'orthographe mais aussi la finesse, l'élégance et la technique qu'imposent les acrostiches.

Voici un aperçu du Grand Prix ACROSTICHE :



Eleutherodactylus

Observez cette fleur rouge, aux légers reflets blancs, mais qui n’a pas d’odeur.

Une seconde, puis deux, vous hésitez, puis non. Vous la laisserez là, s’endormir sur son arbre.

Tandis que vous cherchez à répondre à l’éternelle question : oiseau ou chauve-souris ?

Regardez au loin les grenouilles invisibles qui chantent et copient les oiseaux.

Elles n’ont jamais trouvé le champignon qui les ferait grandir.

Mais si vous êtes sensible au bruit - toits en tôle et pluie ne font pas bon ménage -

Et cherchez en vain le murmure des petits habitants qui peuplent les poutres du plafond,

Reposez vos oreilles et contemplez plutôt ce sapin de Noël qui fond en plein janvier.