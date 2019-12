Paris 2024 :Tahiti accueillera les épreuves de surf

Le choix de la Polynésie française comme site d’épreuve pour ces Jeux 2024 durables et responsables, en ligne avec l'agenda Olympique 2020, s’inscrit pleinement dans la volonté du Gouvernement d’associer l’ensemble du territoire national à cet événement planétaire.

« Les 48 surfeuses et surfeurs qui participeront aux Jeux 2024 auront la certitude d’évoluer sur des vagues naturelles dans des conditions exceptionnelles », souligne la ministre des Sports, Roxana MARACINEANU. « Le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques a fait son choix entre cinq magnifiques candidatures en tenant compte de l’ensemble des critères, et notamment des critères sportifs qui ont une nouvelle fois prévalu. Le choix d’organiser cette épreuve à Tahiti démontre que les Jeux de Paris 2024 seront ceux de la France toute entière. »

« Cette décision est une excellente occasion de rappeler que grâce à ses territoires d’outre-mer, la France est un archipel réparti sur trois océans et traversé par 13 fuseaux horaires », déclare Annick Girardin. « Ces épreuves permettront aux athlètes de pratiquer leur discipline sur l’un des sites de surf qui compte parmi les plus mythiques au monde. En lien avec le gouvernement de la Polynésie française, nous permettrons que les Polynésiens, et notamment les plus jeunes, bénéficient d’un héritage durable de l’accueil des Jeux. »