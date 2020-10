Projet de loi de finances 2021 : un engagement inédit de l’État pour les Outre-mer

Bruno Le Maire et Olivier Dussopt ont présenté ce matin le projet de loi de finances pour 2021 (PLF) qui sera discuté au Parlement au cours des prochaines semaines. Le texte comporte un engagement inédit du Gouvernement pour la relance de l’économie avec 100 Md€ destinés à financer des investissements pour innover, moderniser et transformer le modèle économique et social de notre pays afin de le rendre à la fois compétitif et durable.