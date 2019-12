Rencontre >Lutter contre la vie chère en outre-mer : Enjeux et perspectives

Ces rencontres ont pour ambition de poursuivre la dynamique lancée par le Gouvernement pour lutter contre la vie chère en outre-mer, en réunissant des experts, des représentants de l'Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) de La Réunion et des chercheurs en sciences économiques, afin d'enrichir la réflexion et les initiatives au profit des citoyens ultramarins.

Si vous souhaiter y participer, merci de vous inscrire en suivant le lien :

LE 12 DÉCEMBRE 2019

DE 9H À 17H30

À L’AFD - AUDITORIUM DU BÂTIMENT MISTRAL

3 PLACE LOUIS ARMAND

750012 PARIS