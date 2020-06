Second tour des élections municipales : maintien du second tour à Mayotte, report des élections municipales en Guyane

Paris, le 15 juin 2020 – Saisi de manière expresse sur l'organisation des élections municipales en Guyane et à Mayotte, où le virus circule de manière active, le conseil scientifique COVID-19 du Gouvernement, dans ses avis du 8 et du 14 juin, a recommandé une attention particulière pour les risques associés à la campagne électorale et le second tour du scrutin dans ces deux territoires.