Succès des campagnes maritimes de surveillance du phénomène sismo-volcanique au large de Mayotte

Élisabeth BORNE, ministre de la transition écologique et solidaire, Frédérique VIDAL, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Annick GIRARDIN, ministre des outre-mer et Florence PARLY, ministre des armées, se félicitent de la réussite des missions d’observation océanographiques du phénomène sismo-volcanique de Mayotte qui ont pu être menées à bien malgré les contraintes imposées par la crise sanitaire que nous traversons. Les campagnes réalisées dans le cadre du réseau de surveillance dédié (REVOSIMA) mis en place en 2019 sous la coordination de la délégation interministérielle aux risques majeurs outre-mer, se poursuivent donc pour apporter toutes les informations nécessaires à la protection de la population mahoraise.