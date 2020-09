Transport public de personnes Outre-mer : les députés Mathiasin et Millienne remettent leur rapport aux ministres Sébastien Lecornu et Jean-Baptiste Djebbari

En outre, le rapport définit une boite à outils en vue de progressivement clarifier - dans les territoires où cela apparait nécessaire et par la concertation locale - les prérogatives des différents acteurs du transport public de personnes.

« Je remercie les députés Millienne et Mathiasin pour ce diagnostic complet de la situation des transports routiers de voyageurs en outre-mer et leurs propositions pour améliorer l'organisation d'un secteur qui a souffert durant la crise sanitaire et qui rend des services essentiels aux ultramarins et à l'activité et l'attractivité économiques de leur territoire »

explique Sébastien Lecornu, Ministre des Outre-Mer