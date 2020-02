Voyage outre-mer au Livre Paris 2020 : le pavillon des outre-mer vous accueille du 20 au 23 mars à la Porte de Versailles, stand F19

La 40e édition de Livre Paris ouvrira ses portes du 20 au 23 mars 2020 à la Porte de Versailles. L’occasion pour le pavillon des outre-mer (stand F19) d’accompagner les éditeurs ultra-marins et ses auteurs à travers la présence des éditions Orphie, La Réunion des livres, Au Vent des îles, et la librairie du musée du quai Branly Jacques-Chirac ; renouvelant pour la 9ème année consécutive sa fidélité à un public amoureux de la culture ultramarine.

Au détour d’une dédicace, d’une lecture, d’un conte et de nombreux temps forts, le Pavillon des outre-mer vous propose d’échanger et de partager vos émotions littéraires avec des auteurs ultra-marins. Pour cette édition, le ministère des outre-mer souhaite promouvoir les productions littéraires denses et riches des trois bassins océaniques, dans un souci de partage et d’ouverture vers le monde. Tous les domaines seront représentés au sein des 200 m² dédiés à la littérature ultramarine, entre cultures de l’écrit et de l’oralité : BD, romans, sciences humaines, jeunesse, etc.

De nombreuses dédicaces et animations seront proposées, à destination de la jeunesse, mais aussi des amateurs d’illustration, à travers un atelier d’écriture de l’association Labo des histoires, un dessin en interaction avec le public réalisé en direct par l’illustrateur Fred Theys, ou la lecture interactive de l’auteure Laura Nsafou. La découverte de livres audio sera aussi possible, l’occasion d’entendre conter les œuvres de Maryse Condé et Natacha Appanah. Des dispositions seront prises pour permettre l’accessibilité des ouvrages aux déficients visuels.

* * *