Bérangère Abba et Sébastien Lecornu annoncent la mise en consultation au public du projet de décret d’extension de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises

La seconde extension envisagée couvrira la totalité des zones économiques exclusives (ZEE) de Crozet, Saint-Paul et Amsterdam et Kerguelen, d’une richesse écologique exceptionnelle. Cette extension renforcera la capacité d’adaptation des espèces et des écosystèmes présents aux changements environnementaux.

Cette zone compte la population d’oiseaux marins la plus importante du monde et les populations de mammifères marins parmi les plus diverses et abondantes de la partie indienne de l’océan austral : 47 espèces d’oiseaux, 3 espèces de pinnipèdes et 6 espèces de cétacés se reproduisent régulièrement dans ces territoires. Le domaine marin de ces îles est essentiel pour ces espèces pour qui il représente des zones d’alimentation et de reproduction essentielles.

Le 27 septembre 2021, la commission espaces protégés du CNPN (Conseil national de la protection de la nature) a donné un avis favorable à l’unanimité, assorti de réserves, sur le projet de décret.

Ce projet est ouvert à la consultation du public à compter du 22 novembre 2021, pour trois semaines : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-l-extension-de-la-a2537.html

La procédure se poursuivra en vue en vue d’une adoption définitive du décret début 2022.

« Cette extension de la zone marquera une avancée considérable dans la protection de la biodiversité et des espaces naturels français. Fruit d’une intense concertation avec les acteurs de ce territoire, ce projet de décret associe largement le grand public au travail collectif de préservation de notre patrimoine naturel exceptionnel » a déclaré Bérangère Abba, Secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée de la Biodiversité.