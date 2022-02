Création de la médaille d’honneur de l’engagement ultramarin

Cette médaille - avec ses trois échelons bronze, argent et or - est destinée à mettre à l’honneur les personnes s’étant distinguées par leur engagement personnel au service des Outre-mer. Elle a notamment vocation à récompenser ceux qui, forts de mérites exceptionnels, servent au quotidien ces territoires, ainsi que les volontaires les plus méritants du Service militaire adapté (SMA), principal dispositif d’insertion socio-professionnelle à destination des jeunes en Outre-mer.

Il n'existait pas, jusqu’à présent, de titre honorifique spécifique destiné à valoriser cet engagement. C’est ainsi que de nombreuses personnalités, pourtant méritantes, n’étaient éligibles à aucune décoration existante de notre République.

Le ministre signale que « cette création est une marque de considération et de respect vis-à-vis de nos territoires d’Outre-Mer. Elle vient compléter les moyens de récompense que la République peut proposer aux personnalités qui s’engagent. J’ai par ailleurs veillé, conformément aux instructions du Président de la République, à ce que les promotions annuelles dans l’ordre de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite n’oublient pas les candidats méritants vivant en Outre-Mer. De même pour les promotions annuelles dans les palmes académiques, du mérite agricole, du mérite maritime et des Arts et des Lettres. »

Une première promotion, qui devrait compter près de 700 récipiendaires à titre normal, paraîtra au cours du premier semestre de l’année 2022.