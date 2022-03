Disparition de Luc Laventure, Sébastien Lecornu adresse ses condoléances émues à la famille et aux proches

Journaliste, Luc Laventure débute sa carrière en 1967 pour la chaîne France 3 Martinique. Il la poursuivra chez Réseau France Outre-mer (RFO), dont il deviendra directeur de la rédaction, puis chez France Ô, qu’il crée en 2005 et dirigera jusqu’en 2011.

Dans le cadre de ses fonctions, il s’occupe notamment de l’arrivée de France Ô sur la TNT, en Île de France, puis dans tout l’hexagone, et du lancement des neufs stations régionales Outre-Mer 1re, contribuant ainsi à la visibilité et au partage de l’information dans ces territoires.

Depuis 2015 et jusqu’à sa disparition, il occupait la fonction de président du Groupe Outremers360 qu’il avait fondé et hissé au premier rang des médias de référence dans les Outre-mer.

Durant toute sa carrière il n’avait de cesse de valoriser les territoires ultramarins et se battait sans relâche pour que ces espaces ne soient pas oubliés dans le traitement de l’information.

Luc Laventure avait été nommé chevalier de la Légion d’honneur en 2011.

Sébastien Lecornu, Ministre des Outre-mer, salue la mémoire d’un ambassadeur des Outre-mer et d’un ami fidèle, d’une bienveillance à toute épreuve. Il adresse à sa famille, à ses proches et à ses collègues ses plus sincères condoléances.