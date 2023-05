Ecophyto 2023 | Appel à projet national ouvert aux départements d'outre-mer | AAP

Celui-ci comporte un volet thématique qui cible spécifiquement la problématique de réduction des usages d'herbicides de synthèse.

L'appel comprend une action ciblée pour les DROM : l'action 27 qui dispose cette année d'un budget de 900 k€, soit 50% d'augmentation par rapport à l'année précédente.



L'objectif du plan Ecophyto II+ est de proposer des solutions alternatives aux agriculteurs et aux jardiniers des départements et régions d'outre-mer, et de les accompagner vers la production d'une alimentation locale, saine, durable pour tendre vers l'auto suffissance alimentaire.



Le règlement de l'appel à projets Ecophyto 2023 et les liens pour candidater sont disponibles sur la page officielle du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.