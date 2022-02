Inauguration du commissariat de Saint-André par Sébastien Lecornu, lors de son déplacement à La Réunion

Ce commissariat a été construit à la suite de l’extension de la circonscription de sécurité publique à Saint-André, pour un montant total de 6,5 millions d’euros. Ainsi, depuis le début du quinquennat, ce sont près de 14 millions d’euros qui ont été investis sur l’île de La Réunion pour construire, rénover ou réaménager les locaux de police ou de gendarmerie, notamment dans le cadre du plan « poignées de porte » et du plan France Relance.

Par ailleurs, à la suite des 10 000 créations de postes de policiers et gendarmes sur le quinquennat, les effectifs sur l’île ont fortement augmenté : 193 gardiens de la paix supplémentaires (25% d’augmentation) et 21 gendarmes supplémentaires. Ces effectifs ont notamment pour mission de lutter contre les trafics de drogue -au cœur de toutes les délinquances- et lutter contre les violences intrafamiliales, les deux priorités fixées par le ministre de l’Intérieur. Ainsi, 516 amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées depuis le 1er septembre 2020 et sur les 40 points de deal que comptait l’île de La Réunion, 22 ont été démantelés en un an. En matière de lutte contre les violences intrafamiliales, la gendarmerie nationale compte désormais sur l’île 21 référents et 5 enquêteurs dédiés à ce sujet dans une maison de protection de la famille et la police nationale 8 référents et 19 enquêteurs dédiés dans deux unités spécialisée.