Lauréats de l’appel à projets « Mobilisés contre la haine et les discriminations anti-LGBTI+ en Outre-mer »

Ont ainsi été retenues les actions des associations suivantes :

Amalgame Humani's et Saint-Martin & Sint Maarten : l'Alliance en Faveur de l’Égalité pour la Guadeloupe et Saint-Martin, Kap Caraïbe pour la Martinique, ID Santé, Association guyanaise d'aide aux victimes aux femmes et familles, Association Kaz'Avenir LGBT+ en Guyane, Cinékour, La Compagnie Aberash, Fédération des associations mahoraises à la Réunion et Orizon pour La Réunion, Association profession sport et loisirs Mayotte, Association Mlézi Maoré à Mayotte et Cousins cousines de Tahiti en Polynésie française.

Leurs projets s’inscrivent dans les objectifs du « Plan national d’actions pour l’égalité des droits, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ 2020-2023 » et permettront de :