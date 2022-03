Le Gouvernement renforce le soutien financier aux étudiants ultramarins

Le coût financier de la mobilité est particulièrement élevé pour les étudiants ultramarins, en raison des frais de transport aérien, et peut constituer un frein à la poursuite d’études dans l’hexagone. Lever ce frein en améliorant l’accompagnement des étudiants ultramarins constitue une priorité du Gouvernement. Ainsi, à compter de l’année universitaire 2022-2023, le soutien financier sera renforcé pour les étudiants en mobilité de longue distance, en particulier les étudiants ultramarins, confrontés à des coûts de transport particulièrement élevés et contraints de rester, durant une plus longue période, éloignés de leur foyer familial.