PFUE2022 #Outremer | Les outre-mer dans l'Union européenne

Le gouvernement français est dans ce cadre chargé de piloter les travaux législatifs du Conseil, de le représenter auprès des autres institutions européennes, de gérer l’actualité internationale en coordination avec le Haut Représentant pour les Affaires Extérieures ainsi que d’organiser et de présider les réunions des ministères des Etats membres. A ce dernier titre en particulier, la France dispose d’un rôle d’impulsion lui permettant de définir ses priorités lors de la présidence.

« Relance, puissance, appartenance »

La devise de la PFUE, « Relance, puissance, appartenance », a été déclinée en trois axes par le Président de la République :

souveraineté européenne,

construction d’un nouveau modèle européen de croissance

création d’une Europe à taille plus humaine.

Les frontières de l’Union Européenne ne se limitent pas au continent européen. L’Union intègre neuf territoires qui lui sont éloignés géographiquement, qualifiés de « régions ultrapériphériques » (RUP). Il s’agit de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion et de Saint-Martin (France), des Açores et de Madère (Portugal), et des îles Canaries (Espagne).

Au même titre que tout autre territoire de l’Union, ces régions sont donc pleinement concernées par la PFUE. Plusieurs évènements leur sont directement consacrés. Sebastien Lecornu, ministre des outre-mer, a ainsi organisé le 19 janvier une conférence ministérielle des régions ultrapériphériques européennes dans l’objectif de présenter et d’adopter un document de position commune ayant vocation à contribuer à l’actualisation du partenariat stratégique de la Commission européenne avec les RUP. La France, au côté de l’Espagne et du Portugal, entend ainsi participer aux travaux de la Commission et avoir un rôle moteur dans le cadre de sa présidence.

Une réunion d’experts autour de l’insertion régionale des pays et territoires d’outre-mer et des régions ultrapériphériques se tiendra en outre début février.

Plus largement, les priorités définies par le Président Emmanuel Macron lors de son discours du 9 décembre auront des conséquences sur l’ensemble des citoyens européens, aussi bien continentaux que résidant dans les régions ultrapériphériques.

La transition écologique, une des priorités de la présidence, concerne au premier chef ces territoires insulaires et littoraux pour lesquels le réchauffement climatique et la montée des eaux sont des menaces importantes.

Dans le cadre de la PFUE, la France promeut prioritairement la mise en place d’un prix carbone aux frontières de l’UE sur les produits importés. Cette taxe est indispensable afin d’assurer une concurrence équilibrée avec les pays étrangers et donc de protéger les entreprises de l’Union. Il est donc un outil primordial au service de l’efficacité des politiques climatiques et s’inscrit pleinement dans l’objectif de neutralité carbone de l’Union.

L’importance accordée à la lutte contre le réchauffement climatique sera par ailleurs réitérée lors de la Conférence européenne sur le climat qui réunira des représentants de haut niveau des États membres de l’UE et de ses institutions. L’événement aura pour objectif de contribuer à la mobilisation sur les enjeux climatiques européens.

L’économie bleue est un autre sujet d’importance auquel la France est attachée dans le cadre de sa présidence de l’UE. Il s’agit d’assurer l’utilisation durable des ressources océaniques en faveur de la croissance économique, de l’amélioration des revenus et des emplois, et de la santé des écosystèmes océaniques. Les enjeux relatifs à l’économie bleue, le renforcement des aires maritimes protégées, la lutte contre la pollution marine, le développement de la finance bleue, la surexploitation des ressources maritimes, seront abordés lors du sommet Un Océan à Brest, du 9 au 11 février et lors du sommet interministériel de la mer à La Rochelle.