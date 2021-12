Précisions suite à l’article de Mediapart en date du 23 novembre au sujet d’une réception au ministère des Outre-mer

Mediapart a publié, ce mardi 23 novembre, un article intitulé « Le gouvernement a oublié les gestes barrières » dans lequel les journalistes évoquent une réception au ministère des Outre-mer le 16 novembre dernier.

Cette réception a été donnée pour rassembler les élus ultramarins venus des 3 Océans à Paris, à l’occasion du Congrès des Maires. Elle fait partie des rendez-vous traditionnels, chaque année, mettant à l’honneur les Outre-mer, aux côtés de celle de l’Hôtel de Ville de Paris (cocktail dînatoire, lundi 15 novembre à 19h30), celle du Sénat (cocktail en fin d’après-midi, lundi 15 novembre à 18h00) ou encore de l’AMF à la Mutualité (cocktail déjeunatoire lundi 15 novembre).

Comme l’ensemble des événements organisés par le ministère des Outre-mer, cette réception respectait les règles et les protocoles sanitaires en vigueur pour lutter contre la propagation de la Covid-19 :

Cette réception a été organisée dans la salle Félix Eboué, la salle de conférence du ministère des Outre-mer, dont la capacité permet d’accueillir ce type d’affluence. Environ 300 personnes étaient présentes, sur toute la durée de l’événement, et donc pas en simultané. Depuis le 30 juin 2021, il n’y a plus de limite de jauge pour les établissements recevant du public.

Le pass sanitaire pour l'ensemble des participants était contrôlé à l'entrée du 57, boulevard des Invalides (alors que ce n’est qu’une obligation pour les événements de plus de 1 000 personnes).

Les protocoles sanitaires pour l’organisation d’événements prévoient que, dans les lieux soumis à pass sanitaire, le masque peut être retiré.

Néanmoins, en tant qu’organisateur de l’événement, le ministère des Outre-mer a incité les participants à porter en permanence leur masque lors de la réception (sauf pour manger et boire évidemment) : 25 boîtes de 50 masques étaient ainsi disposées à divers endroits de la salle et notamment sur les tables ; les serveurs en tenant par ailleurs à disposition du public.

Enfin, du gel hydroalcoolique était à la disposition de tous : 17 bouteilles en salle, 8 sur le cheminement entre la salle et l’entrée / sortie.

Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, était présent à cette réunion de 20h10 à 21h35 et portait un masque.

Le ministère des Outre-mer s’étonne, enfin, que Mediapart n’ait partagé sur ses réseaux sociaux et ceux de ses journalistes que la vidéo de cette réception, stigmatisant ainsi les Ultramarins – dont le visage n’a pas été flouté – alors que l’article de leur rédaction était plus global. Les mêmes protocoles sanitaires et règles en vigueur s’appliquent à tous, indépendamment de la provenance des participants à un évènement.