Sébastien Lecornu et Roselyne Bachelot-Narquin signent un pacte pour faciliter l’émergence et la visibilité d’artistes ultramarins

Ce pacte s’articule autour d’engagements forts du ministère des Outre-mer et du ministère de la Culture pour accompagner les artistes ultramarins et assurer leur rayonnement au niveau national et dans chacune des zones régionales ultramarines avec notamment :

Le financement de 20 résidences d’artistes ultramarins dans l’Hexagone et en Outre-mer ;

Le soutien à la formation des étudiants et jeunes artistes ultramarins ;

Le financement de 1000 voyages aller/retour d’artistes ultramarins et d’associations culturelles ultramarines chaque année vers l’Hexagone ;

La contribution à la réalisation de 40 documentaires, films de fiction ou séries destinés aux chaînes de télévision et aux plateformes numériques ;

L’amélioration des conditions d’accès au dispositif « 1% artistique ».

Comprenant 10 mesures, ce pacte pour les artistes ultramarins offre un panel d’outils renforcés pour les artistes et professionnels de la culture. La dynamique engagée permettra de donner une place jusqu’alors inédite à la culture et aux artistes ultramarins dans les 21 lieux et réseaux culturels signataires et partenaires du pacte : musées, les conservatoires et les médias nationaux.

Des groupes de travail, associant les professionnels de la culture, leurs organisations représentatives, les collectivités territoriales et les services de l’Etat, permettront de définir, avant la fin 2022, des actions destinées à structurer les filières artistiques des Outre-mer.