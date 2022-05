CP | Etat de catastrophe naturelle activé en Guadeloupe et à La Réunion, touchées par les récentes inondations

A la suite d’inondations et des coulées de boues d’une ampleur sans précédent observées dans l’archipel de la Guadeloupe le 30 avril 2022 et des orages pluvieux ayant fortement impacté l’île de La Réunion entre le 02 et le 04 avril 2022, la procédure accélérée de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été activée par le Ministère de l’Intérieur s’agissant respectivement des communes des Abymes, de Pointe-à-Pitre, du Gosier et de Morne-à-l'Eau en Guadeloupe, et de Salazie à La Réunion.