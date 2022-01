Création d’une nouvelle sous-préfecture en Guyane à Saint-Georges de l’Oyapock

Située au cœur de la communauté de commune de l’Est guyanais, placée à un carrefour stratégique à la frontière avec le Brésil, cette nouvelle sous-préfecture permettra de coordonner l’action de l’Etat dans l’arrondissement de Saint-Georges de l’Oyapock et de renforcer les services de l’Etat s’agissant notamment de la lutte contre l’immigration illégale, de la sécurité des personnes et des biens, de l’accompagnement des collectivités, de la coordination de l'action économique et sociale et de l'administration du territoire. Elle facilitera les relations transfrontalières avec les autorités de l’Etat brésilien de l’Amapa.

Avec la sous-préfecture de Saint-Laurent du Maroni, l’ouverture d’une seconde sous-préfecture en Guyane vient compléter le maillage territorial actuel et traduit l’engagement de l’Etat en faveur de l’ensemble du territoire, pour sa modernisation et son développement.