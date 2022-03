Rapport | Intelligibilité du droit en Polynésie française

Alors que, selon l’adage, nul n’est censé ignorer la loi, cette situation s’avère préjudiciable tant pour les particuliers, les entreprises que pour les pouvoirs publics locaux. Elle peut également avoir un impact sur l’attractivité économique du territoire polynésien et alimenter inutilement les contentieux.

Aussi, une mission a-t-elle été confiée à deux experts – M. Michel THENAULT, ancien préfet de région et conseiller d’Etat honoraire, et Mme Elisabeth CATTA, magistrate et membre de la commission supérieure de codification – pour analyser la situation actuelle et formuler des préconisations pratiques en vue d’une meilleure intelligibilité et d’une meilleure accessibilité du droit applicable en Polynésie française.

Le rapport présente quatorze propositions pour clarifier la répartition des compétences, améliorer les processus de consultation en amont et mieux prendre en compte les spécificités du territoire pour adapter les textes au stade de leur conception, faire évoluer le « principe de spécialité législative » dans certains domaines relevant de la compétence de l’Etat, ou encore pour mettre à disposition du public une version « consolidée », directement lisible, des lois et règlements sous forme dématérialisée.